Francesco Chiofalo, confessione choc in tv: 'La prima volta l'ho fatto con mia cugina’

Francesco Chiofalo in tv si lascia andare e svela la sua prima volta. A La Pupa e il Secchione Show Lenticchio svela: “L’ho fatto con mia cugina”. Il romano 33enne aveva 15 anni, era in vacanza con gli zii in Sicilia.

In una clip mandata in onda da Barbara D’Urso i concorrenti confessano la loro prima volta. Chiofalo prima parla del suo primo bacio: “Facevo la seconda media e c’era questa ragazza più grande d’età e d’improvviso mi sento delle labbra che mi toccano la bocca, non capii cosa significava e scappai”.

L’ex volto di Temptation Island fidanzatissimo con Drusilla Gucci poi passa a raccontare il primo rapporto sessuale: “E’ stato con mia cugina. Tre anni dopo successe che stavo con mia cugina, stavamo nello stesso letto, eravamo in vacanza con i miei zii in Sicilia… Prima eravamo due ragazzini, poi negli anni si cresce, a lei spuntarono… io pure mi ero sviluppato, toccatine e…”.

Per non lasciare tutti interdetti, Francesco, quasi giustificandosi, aggiunge: “Ci tengo a precisare una cosa: era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine…”. Poi, rivolgendosi al telespettatori, conclude: “Evitare che i cugini dormano nello stesso letto perché poi si posso creare queste situazioni”.

