Francesco Chiofalo, prima volta in tv dopo il trapianto di barba: le immagini

Francesco Chiofalo va per la prima volta in tv dopo il trapianto di barba. Reduce dall’intervento estetico a cui si è sottoposto in Turchia, si mostra davanti alle telecamere ospite di Barbara D’Urso a Live - Non è la D’Urso.

E’ ancora gonfio in volto e dice di essere non pienamente soddisfatto del risultato, anche se potrà apprezzare il suo aspetto solo tra un po’ di tempo. Voleva la barba, per questo ha deciso per il trapianto con l’operazione invasiva. A chi gli domanda perché non se la sia tatuata, replica: “Questa è vera, crescerà”.

Lenticchio si siede nel salotto serale della D’urso per parlare dell’ex Selvaggia Roma, ora al GF Vip. I due sono stati insieme per 5 anni e insieme hanno partecipato a Temptation Island. Non si sono lasciati bene, anzi.

“Questa ragazza si fa pubblicità utilizzando i nomi di altre persone ingigantendo le cose che dice - racconta Chiofalo - Noi siamo stati insieme cinque anni, e invece lei dice sette, solo per far capire come esagera e in questo periodo lei ha raccontato di me ha raccontato qualsiasi cosa, da violenze fisiche a tutto il peggio immaginabili. Lei ha detto di tutto distruggendomi così come ha fatto con Enock e Pierpaolo Petrrelli all’interno della Casa del Grande Fratello”.

Francesco aggiunge, tra lo sconcerto generale: “Lei ha continuato a cercarmi in tutti questi anni anche quando frequentavo altre ragazze anzi, appena mi vedevo con qualcuna, dopo pochi minuti lei la chiamava. Perfino quando mi sono lasciato con Antonella (Fiordelisi l’attuale fidanzata, ndr) lei è arrivata sotto casa mia tanto saltandomi addosso che io l’ho dovuta respingere”. “Forse voleva abbracciarti?”, domanda Barbara d’Urso. “No no, nessun abbraccio lei voleva infilarsi nel mio letto”.

La conduttrice gli chiede se pensa siano vere le storie raccontate da Selvaggia riguardanti i presunti baci che si sarebbe scambiata con Pretelli e il fratello di Balotelli. Chiofalo non ha dubbi: “Quando l’ha vista ci ha messo cinque minuti a capire chi fosse, come è possibile che tra loro due ci sia stata una storia? Ho forti dubbi anche su Enock: Selvaggia è una persona che cerca solo notorietà e pur di andare in televisione farebbe qualsiasi cosa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2020.