Francesco Chiofalo, le prime immagini dopo l'operazione estetica al viso

Francesco Chiofalo in Turchia, a Istanbul, in uno dei centri Esteworld, ha affrontato un intervento di quasi dodici ore per avere un volto ‘nuovo’. E’ la fidanzata Antonella Fiordelisi a svelare le prime immagini del 31enne romano dopo l’operazione estetica al viso.

Antonella le condivide nelle sue IG Stories. Lenticchio è di spalle e ha una vistosa fasciatura, macchiata in alcuni punti di sangue, sulla parte posteriore della testa. Probabilmente quello potrebbe essere il punto dove sarebbero stati prelevati i bulbi piliferi per trapiantarli sulla sua faccia e avere così finalmente la tanto desiderata barba folta. Chiofalo non mostra ancora il viso alla telecamera dello smartphone. Non se la sente. “Non mi voglio far vedere, sono troppo brutto. Sono gonfio e distrutto in faccia, sono sfigurato, non mi riconosco”, dice alla fidanzata.

L’intervento è andato bene, ma sente molto dolore. Francesco ai fan via web fa sapere che sta prendendo antidolorifici per calmarlo. E’ deciso a non mostrare al momento la sua faccia: “Questo intervento mi ha sfigurato, quando mi sono visto allo specchio mi è preso un colpo, mi stavo per mettere a piangere, ho difficoltà pure a farmi vedere da Antonella. Purtroppo rimarrò così per un bel po’: prima che ritorni normale e si veda l’effetto di questo tipo di operazione sul viso ci vorrà tempo. Vi farò vedere, però per ora mi sento sotto choc, a disagio”.

E’ convinto di quel che ha fatto: lo ha voluto lui. “Non vedo l’ora si veda il risultato. Sono venuto qui perché in Italia non sono bravi a fare questo tipo di operazione, mi sono consultato con chirurghi plastici. Non dico di cosa si tratta perché voglio stare tranquillo e per privacy. Tra qualche giorno lo farò. Vi dirò nello specifico cosa ho fatto”.

Chiofalo non è pentito, pensa che la chirurgia estetica vada bene sia per le donne che per gli uomini per migliorarsi e vi ha fatto ricorso per vincere una sua grande insicurezza. Stamane ha già avuto la sua prima visita di controllo, poi tornerà in Italia e volerà nuovamente in Turchia quando dovrà farsi vedere di nuovo dal suo medico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2020.