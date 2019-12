Francesco Chiofalo: 'Pensano che sia rifatto perché sono troppo bello'

Francesco Chiofalo in tv, ospite a “Live - Non è la D’Urso” di Barbara D’Urso, spiega il perché delle labbra gonfie e della corsa in ospedale lo scorso fine novembre. In un video condiviso nelle sue IG Stories Lenticchio si era fatto vedere così dai fan, mentre preoccupato si recava di corsa al Pronto Soccorso. Qualcuno sul social non gli ha creduto, anzi, ha pensato fosse tutta una montatura e che in realtà il romano di fosse ritoccato le labbra con qualche punturina. Il 30enne replica con ironia ai detrattori. “Pensano che sia rifatto perché sono troppo bello”, dice sorridendo alla conduttrice.

“Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”, diceva nel video su Instagram Francesco Chiofalo.

La D’Urso gli chiede spiegazioni. “Mi sono diventate le labbra gigantesche e avevo anche delle macchie sul corpo, probabilmente per un’allergia a qualcosa che avevo mangiato. Sono andato in ospedale e mi hanno detto: ‘Quanto sei brutto'. No, sto scherzando. Mi hanno dato subito un bibitone grosso così. Mi hanno fatto una flebo. Forse era cortisone. Non lo so, non sono un dottore”, spiega Francesco.

Poi, replicando a chi l’accusa, aggiunge: “Io vengo sempre accusato di essere rifatto, di avere la faccia rifatta. Io lo capisco perché, perché sono troppo bello. Anch’io lo penserei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.