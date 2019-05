L’intervento al cervello dello scorso gennaio, a cui si è sottoposto per rimuovere un tumore cerebrale benigno, ha lasciato delle conseguenze piuttosto pesanti su Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha infatti perso la sensibilità della gamba destra e sta avendo seri problemi anche con la vista.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower nelle Instagram Stories ha spiegato: “Ho smesso di raccontare bene le cose sui social perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità, la mia condizione di salute”. “Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più”, ha aggiunto.

“Ho smesso di ‘portare’ la macchina, ho messo i comandi al volante, e non posso più nemmeno ‘portare’ la moto. La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser agli occhi”, ha poi continuato Chiofalo. Non è chiarissimo se questi danni siano riversibili oppure se si tratta di conseguenze permanenti con cui dovrà fare i conti per il resto della sua vita. Di certo la situazione non è semplice.