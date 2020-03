Francesco Facchinetti ha rivelato di aver pianto dopo essere stato costretto ad annullare la festa della figlia Lavinia a causa del Coronavirus. Ha infatti deciso di non far venire a casa le amichette della piccola, che ha spento 4 candeline, per evitare nuovi contagi visto che ormai la malattia è ovunque e bisogna assolutamente evitare contatti con gli altri (questo vale per eventi pubblici, ma anche privati) e rimanere chiusi nella propria abitazione solo con i familiari. Il 39enne ha quindi optato per dei festeggiamenti molto più intimi e familiari, scoprendo però che questo può avere anche dei risvolti positivi.

“Oggi è il compleanno dell’amore della mia vita: sono 4 per la piccola Liv. Questa mattina, appena svegli, mia figlia mi ha chiesto se avessi invitato tutte le sue amiche a casa per festeggiare tutti insieme, stava attendendo questo momento da mesi. Improvvisamente mi si è spezzato il cuore e ho avuto 10 minuti di vuoto. Mi sono chiesto cosa fosse giusto dire a mia figlia: una bugia o la verità. Poi la verità, la ragione, deve avere la meglio sulla paura e le ho detto che le sue amiche non potevano venire, perché c’è un brutto male in giro ed è meglio non incontrare troppe persone”, ha scritto sul social.

Francesco, che ha avuto Lavinia insieme alla moglie Wilma Helena Faissol, con cui ha anche il piccolo Leone, 5 anni, ha aggiunto: “Lei, dopo la mia spiegazione, mi ha guardato e con gli occhi più dolci del mondo mi ha detto: ‘Papà, va bene, la faremo con tutti un’altra volta. Basta che oggi sto abbracciato forte forte a te’. Ho pianto, molto. In questo momento la priorità non deve essere quella dell’individuo ma di un’intera società. Dobbiamo prima pensare al bene di tutti e poi a quello di noi stessi. In più, in questa vita frenetica e fuori da ogni logica, passare del tempo con le persone che ami a fare quello che ami, può solo che far bene. Auguri amore mio, auguri a tutte le donne!”.

Scritto da: la Redazione il 9/3/2020.