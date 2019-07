Francesco Facchinetti, mentre trascorre le vacanze extra lusso nella villa con ascensore interno e parco mega presa in affitto in Sardegna insieme alla moglie Wilma Helena Faissol e ai figli, si prende un grandissimo spavento. La piccola di casa, Lavinia, 3 anni, cade faccia in avanti: la bimba si taglia il labbro e si scheggia un dentino. Il produttore e la brasiliana vivono attimi di puro terrore. Subito soccorrono Liv, i fratellini le stanno accanto e la coccolano. Poi portano la figlioletta dal dentista per verificare le condizione del dente dopo la caduta.

Sono in Sardegna. Con Francesco Facchinetti e Wilma ci sono Mia, 7 anni, avuta dall’ex Dj da Alessia Marcuzzi, Leone, il loro primogenito di 5 anni, Liv e anche la prima figlia della Faissol, Charlotte, nata nel 2009. La vacanza è super, ma l’inconveniente è dietro l’angolo. Lavinia cade e si fa male, tutti si spaventano moltissimo.

“La Bibi si è fatta male, è caduta di faccia sulle scale. Un grande spavento, una botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe essere nulla di grave. Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l’hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L’amore è la cura migliore, sempre”, scrive Francesco Facchinetti, condividendo con i fan uno scatto in cui Lavinia è sul divano. Le sue sorelline sono con lei.

Lavinia cade e si taglia il labbro, sbatte la faccia e si scheggia anche un dente. Subito assistita, viene portata dal dentista per la radiografia. “Tutto bene. Grosso spavento, ma nulla di grave, torniamo a casa”, fa sapere Francesco Facchinetti nelle sue IG Stories.

“Ci siamo spaventati, il dentino è rientrato, dovrebbe essere tutto a posto”, aggiunge poi. Anche i nonni della bambina sono stati avvisati. Ma l’allarme è rientrato, Lavinia è già al mare che si gode i bagnetti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2019.