Francesco Facchinetti ama i tatuaggi, questo è cosa nota. L’ex cantante, oggi manager e talent scout, ha anche inciso sulla pelle le iniziali di diverse delle sue ex compagne. Non ci sono però quelle della madre di due dei suoi tre figli, nonché sua moglie, Wilma Helena Faissol. Ora vorrebbe rimediare aggiungendo anche il nome di quest’ultima alla collezione di lettere impresse addosso con l’inchiostro. Eppure Facchinetti ha trovato le resistenze proprio della bella modella brasiliana, che è contraria. A rivelarle il perché è stata lei stessa.

Raccontando come il marito le abbia espresso il desiderio di tatuarsi il suo nome, Wilma ha fatto sapere ai follower social che lei gli ha detto di non essere d’accordo perché non le piacciono molto i tattoo e anzi preferirebbe che l’ex dj smettesse proprio di recarsi dal tatuatore e lasciasse al naturale quel poco di pelle che su cui non ha ancora inciso nulla. “Mio marito ha un sacco di iniziali di nomi di ex sparsi per il corpo. Dice sempre che vuole fare un tatuaggio col mio nome perché è assurdo che l’unica che si è sposata non appare sul suo corpo”, ha scritto la 38enne in una Story su Instagram. “Io rispondo che per me il regalo più grande è se smette di scarabocchiarsi”, ha poi aggiunto.

Tra le ex più famose di Facchinetti ci sono sicuramente Aida Yespica e Alessia Marcuzzi. Con quest’ultima il 39enne ha avuto anche la sua primogenita Mia, che oggi ha 8 anni. Insieme a Wilma, sposata nel 2014, ha invece avuto Leone, 5 anni, e Lavinia, 4.

Scritto da: la Redazione il 27/4/2020.