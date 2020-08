Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol: le foto delle nozze bis a luglio 2020

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol finalmente svelano le foto e le immagini delle loro nozze bis celebrate a luglio 2020. I due si fanno vedere ‘in bianco’ sul social e anche in tv, su Real Time, nel loro show, The Facchinettis, il reality sulla vita quotidiana del figlio del tastierista dei Pooh,

Si sono sposati in comune nel 2014, ma non hanno mai festeggiato. A luglio scorso, però, Facchinetti e la moglie hanno deciso di fare una festa e indossare l’abito adatto per il secondo ‘sì’. La notizia del matrimonio era stata riportata da alcuni settimanali, ma nessuna foto era finora circolata. Il Dj e produttore ha voluto che i fiori d’arancio potessero essere visti in esclusiva nello spassoso programma che racconta le vicende della sua bella famiglia. Sia lui che Wilma hanno regalato foto e video anche ai follower sui entrambi i loro profili Instagram.

“Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv. Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno...è arrivato il Coronavirus. Quindi Francesco ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a luglio”, scrive Wilma per spiegare il perché delle nozze bis ai fan.

“Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. E’ andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe...che tamarro!”, sottolinea il vulcanico 40enne che al matrimonio ha indossato le espadrillas.

Le nozze bis sono state celebrate da Carlone Mangione in un clima giovale ed estremamente felice. I due, commossi, hanno rinnovato le loro promesse d’amore. Fantastica la bionda 38enne con l’abito da sposa classico e il velo bianco.

La bella è mamma di tre splendidi bambini: Charlotte, detta Lolli, avuta dalla sua precedente relazione, e dei piccoli Leone, nato nel 2014, e Lavinia (2016), figli di Francesco Facchinetti, genitore pure di Mia, 8 anni, avuta da Alessia Marcuzzi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2020.