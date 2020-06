Francesco Montanari non potrà andare in vacanza neanche un giorno. Per l’attore si preannuncia un’estate sotto il sole della Capitale. Si tratta di una scelta fatta col cuore, per amore della moglie Andrea Delogu. Il 35enne infatti rimarrà accanto alla conduttrice, a cui è capitata un’occasione irripetibile. Le è stato infatti offerto di presentare la versione estiva de ‘La Vita in Diretta’. Tra pochi giorni (da lunedì 29 giugno) sarà al timone del programma insieme a Marcello Masi.

Intervistata da ‘DiPiù’ la rossa 38enne ha spiegato: “Francesco è felicissimo. Mi ha sempre appoggiato e sostenuto, vive ogni mio successo come se fosse suo, e io faccio lo stesso”. Non poter andare né al mare né in montagna non sembra però essere un sacrificio così grande per Montanari.

“Non gli pesa neppure dover rinunciare totalmente alle vacanze perché io sarò in onda con ‘La vita in diretta estate’ fino a settembre, dal lunedì al venerdì, e ho già detto a Francesco che poi voglio passare i fine settimana a dormire”, ha aggiunto Andrea. “Sarà il mio modo per allentare la tensione perché quando lavoro io do il massimo, mi concentro e non mi rilasso mai: e ora che è finalmente arrivata la mia grande occasione non voglio certo lasciarmela scappare”, ha concluso.

La coppia è sposata dal 2016, ma per ora non ha figli.

Scritto da: la Redazione il 24/6/2020.