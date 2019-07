Francesco Monte si confessa e dice la verità, la sua, sull’addio con Giulia Salemi. “Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia!”, sottolinea a Uomini e Donne Magazine.

E’ ancora nella bufera sui social, soprattutto dopo aver ufficializzato la sua storia d’amore con la modella Isabella De Candia, pubblicando una foto abbracciato a lei. Francesco Monte viene continuamente attaccato dai fan di Giulia Salemi. Vuole che tutti sappiano la verità sull’addio. “Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia!”, afferma l’ex tronista 31enne.

La sua verità sull’addio vuole sia chiara: non ha mai tradito Giulia Salemi. Su tutto quello che si è scatenato a seguito della rottura, Francesco Monte dice: “I social ormai sono una zona franca in cui ognuno fa e dice quello che vuole. D’altronde, nel mondo dello spettacolo si sa da una vita: il novanta per cento delle cose che escono sono finte, inventate, costruite. Se la gente mi segue, si fida di quello che dico io e dà retta a me. Se poi vuol credere a quello che dicono i giornalisti e quattro persone che si creano i film, è un altro conto. Basta un semplice like per montare una storia. La realtà è un’altra, ma consiglio di non confondere la realtà reale con la realtà virtuale. Anche noi abbiamo una vita privata, come tutti, e non siamo obbligati a condividerla”.

Francesco Monte spiega anche perché il popolo del web ha reagito così male alla notizia della rottura con la modella e influencer italo-persiana 26enne: “Perché c’è un attaccamento morboso alla coppia, alla vecchia coppia. Mi fa piacere, ma a tutto c’è un limite. Io non posso ritrovarmi su lnstagram minacce di aggressione con l’acido sotto casa mia o una serie di cose di cui ho parlato, ma non ho pubblicato gli screen, perché a fare la figuraccia sarebbero queste persone, che scrivono con i loro profili. Tanta gente ha voluto ricamare sopra a queste situazioni, perché io uso il silenzio, ma non sempre funziona. E per questo ho deciso di dire la mia. Non mi hanno dato fastidio tanto i flirt, ma essere definito un traditore. Non sono io, non fa per me. Sono una persona molto rispettosa, e se qualcuno vuole per forza immaginare che ci sono motivazioni assurde dietro la chiusura di una relazione, non sempre è così. E’ più esaltante, forse, immaginare storie oscure e strane, ma non è così. La vita è molto più semplice di come viene raccontata”.

Lui stesso in un rapporto non accetterebbe mai di essere tradito: “E non parlo solo di tradimento fisico. Credo nella lealtà, nella fedeltà e, come ho detto prima, non potrei mai perdonare una cosa che per primo non potrei commettere, per rispetto a quello in cui credo”.

Vuole serenità. Si gode l’estate, nonostante le tante chiacchiere, e pensa a Tale e Quale Show, la trasmissione di Carlo Conti che lo vedrà tra i protagonisti su Rai Uno: “Sto studiando recitazione, ho fatto una serie di lavori. Spero di dimostrare che, oltre all’apparenza, c’è qualcosa di concreto. Magari diranno: ‘sa cantare, non l’avrei mai detto!’, perché in Italia ci si ferma sempre alla superficie, non si va mai oltre. Il concept del programma chiede di cantare, imitare, recitare, io farò tutto. Mi sento fortunato a fare questa esperienza, per me è un salto in avanti perché valorizza cose che sembrano ovvie. Io canto da quando ero piccolino, cantavo sotto la doccia, ho imparato da autodidatta e in modo molto naturale cerco di coltivarlo. Spero di diventare, per quanto possibile, con canto e recitazione, un artista completo. Vorrei staccarmi dall’immagine che si vede, la prima che arriva”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/7/2019.