Francesco Monte sta vivendo una svolta mistica che gli ha regalato una grande serenità. A Tv Sorrisi e Canzoni confessa: “Con mio fratello Stefano mi sono avvicinato al buddismo”.

Il passato di ribellione è alle spalle. Francesco Monte ha trovato la pace grazie al buddismo. E a “Tale e Quale Show” sta dimostrando il suo talento, anche nel cantare. “Non sognavo di entrare nel mondo dello spettacolo. Ero, e sono ancora, uno studente di economia”, rivela al settimanale.

“Se ripenso a tutto quello che mi è successo, la trama della mia vita pare un film. In amore, nel lavoro, negli alti e nei bassi”, aggiunge ancora. In tv nella trasmissione di Carlo Conti, non sembra più il ragazzo incostante che pareva in passato “Più che altro diciamo ribelle alle imposizioni. Oggi sono più sereno. E devo dire grazie a mio fratello Stefano: insieme ci siamo avvicinati al buddismo “, spiega Francesco Monte.

Ha studiato recitazione per quattro anni e mezzo. Francesco crede che solo lo studio possa portarti lontano. E’ anche testimonial di una campagna di moda internazionale: “E’ un periodo di svolta. Alcuni amici in giro per il mondo mi stanno inviando le foto dei cartelloni appesi con il mio faccione. Sono così felice”.

“A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi ‘Tale e Quale Show’ per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv”, sottolinea ancora il bel pugliese, che grazie al buddismo ha pure trovato il suo centro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2019.