Francesco Monte a Tale e Quale Show, nella quarta puntata della celebre trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti, imita Cesare Cremonini. Stavolta la sua performance non convince. Era molto atteso dopo la vittoria nella terza puntata nei panni di Ed Sheeran, ma la prova non va benissimo. In studio arrivano le critiche. Sul social, poi, è’ Cremonini stesso a stroncarlo con un cinguettio lapidario che non fa sconti.

Francesco Monte a Tale e Quale Show canta “Latin Lover” truccato da Cesare Cremonini. L’artista bolognese in tempo reale dà il suo giudizio fulminante sul social.

“Fidati di me, non sono Miguel Bosè”, scrive Cremonini. Non si comprende fino in fondo se si riferisca all’esecuzione del brano o al make up, che rende l’ex tronista davvero poco simile all’originale. Sicuramente non è velenoso, ma ironico, infatti aggiunge: “Ti voglio bene lo stesso però”, salutando il suo imitatore in tv.

Francesco Monte fa il verso a Cesare Cremonini, purtroppo non ‘spacca’. Anche il popolo del web non apprezza fino in fondo. In studio Loretta Goggi dice: “Non è stata la tua esibizione migliore. Il trucco per niente somigliante, la voce molto diversa”.

Il pugliese 31enne avrà tutto il tempo per rifarsi e raggiungere ancora il primo posto. Le due doti canore, del resto, sono innegabili a Tale e Quale Show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2019.