Francesco Monte sul social parla di quel che gli è accaduto dopo l’addio con Giulia Salemi. Il suo è un durissimo sfogo in cui denuncia: “Ho ricevuto minacce di morte”.

Rompe il silenzio dopo l’addio con Giulia Salemi. Francesco Monte finalmente dice la sua versione dei fatti e sottolinea a tutti che ha ricevuto minacce di morte, un fatto gravissimo. “In questo ultimo mese ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente con la propria immaginazione e perversione mentale…ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta - scrive l’ex tronista - Minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale) di incidenti mortali (tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta), continui messaggi verso parenti, amici… Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi di ciò che è scaturito…da cosa? Da due persone che in modo maturo non proseguono più un cammino insieme! Succede ed è successo a chiunque. Proprio per questo ora dico basta! Mi dissocio totalmente da tutto quello che negli ultimi giorni si scrive”.

Francesco Monte parla dopo l’addio con Giulia Salemi e finalmente spiega. Rende pubbliche le minacce di morte ricevute e dice: “Punto primo: La storia tra me e Giulia si è conclusa come la maggior parte delle persone civili e adulte fanno, parlando! Avendo compreso che per incompatibilità sarebbe stato impossibile andare avanti”. Il modello 31enne smentisce tutti i gossip sulla rottura e smentisce qualsiasi flirt gli sia stato attribuito.

“Nessuno ha tradito nessuno ed entrambe le parti ne siamo al corrente, la persona che in questi giorni è stata vista con me e ha creato così tanto clamore e lungometraggi, l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia”. Monte accusa chi negli anni lo ha sempre infangato: “Il mio vivere e camminare a testa alta rappresenta il fatto che tutte le dicerie, storielle e chi più ne ha più ne ne metta, dette da tali giornalisti vari sono delle grandi falsità. Sono una persona libera, onesta, rispettosa e con valori. Ho cercato sempre di comportarmi secondo morale a differenza di quel che si dica”. Il pugliese augura una buona estate a tutti. E’ stufo di quel che gli accade, non ne può più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2019.