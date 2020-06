Francesco Monte stavolta sembra fare davvero sul serio. L’ex tronista, storico ex di Cecilia Rodriguez, ha festeggiato da pochissimo il primo anniversario di fidanzamento con Isabella De Candia. I due si sono conosciuti a metà giugno del 2019, pochi giorni dopo che lui aveva lasciato Giulia Salemi. Il 32enne ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcune foto in cui appare abbracciato alla sua dolce metà, tarantina come lui (anche per questo, aveva spiegato qualche tempo fa, si sono trovati bene insieme fin da subito). “Noi 14/06, ti amo amore mio. Un anno di noi”, ha scritto vicino agli scatti.

Poi è stata la stessa Isabella a condividere altre immagini che li ritraggono felicemente fianco a fianco. Sempre su Instagram ha pubblicato un collage e ha spiegato come mai il loro anniversario è il 14 giugno. “Abbiamo deciso insieme che il 14 giugno sarebbe stato il nostro anniversario perché è stato quello il giorno in cui ci siamo visti e conosciuti per la prima volta e da allora non ci siamo più staccati... non mi sembra vero sia passato già un anno amore”, ha fatto sapere la 34enne.

Recentemente Giulia Salemi ha voluto parlare della fine dell’amore con Monte, che aveva conosciuto nella casa del GF Vip nell’autunno del 2018 (il loro rapporto però era iniziato solo durante le ultime settimane del reality), ammettendo che lui non era mai stato davvero preso da lei. Nel suo primo libro (“Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”), la mora italo-iraniana parlando dell’ex ha scritto: “A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo. Ma se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”.

Scritto da: la Redazione il 16/6/2020.