Francesco Monte ha fatto un appello ai suoi numerosi fan dopo la fine della relazione con Giulia Salemi. La coppia, che si era conosciuta alla fine dello scorso anno nella casa del “Grande Fratello Vip”, è scoppiata da pochi giorni e l’annuncio della rottura è stato dato proprio da Giulia intorno all’ora di pranzo dello scorso martedì. Adesso per la prima volta è invece l’ex tronista a parlare.

In un post pubblicato sui social, Francesco ha spiegato che il lieto fine che sperava non c’è stato, ma che ora i tanti fan che per molti mesi hanno sostenuto il rapporto tra lui e Giulia dovrebbero accettare e rispettare la decisione che è stata presa dall’ormai ex coppia.

“Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine”, ha scritto.

“Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo”, ha aggiunto.

“Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni... Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita”, ha quindi concluso.