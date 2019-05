Francesco Monte compie 31 anni. Giulia Salemi ricambia il favore. Il fidanzato per il suo compleanno a inizio aprile le aveva organizzato una festa a sorpresa. La modella e influencer 26enne fa lo stesso e stupisce il fidanzato.

In un noto locale milanese Giulia Salemi organizza la festa a sorpresa per i 31 anni di Francesco Monte. Chiama a raccolta parenti e amici dell’ex tronista di Uomini e Donne. Alla cena sono tantissimi gli ex gieffini vip seduti a tavola. Tra gli ospiti ci sono Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, esplosive con la loro inesauribile energia come al solito, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Ivan Cattaneo, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Stefano Sala e molti altri.

Francesco Monte non sa della festa a sorpresa per i suoi 31 anni organizzata da Giulia Salemi. Quando entra nella sala dove è stata organizzata la cena, rimane a bocca aperta, festeggiato da tutti gli invitati con grande entusiasmo. Il papà Angelo Monte e il fratello Stefano sono lì: non sarebbero mai potuti mancare a una serata così importante.

L’evento è ricco. Si gustano pietanze prelibate, si chiacchiera e si brinda. Il momento clou, come sempre a un compleanno, è quello della torta. Francesco celebra con le persone a lui più care il grande giorno e spegne le candeline mentre gli invitati applaudono con calore e gli rinnovano gli auguri.

“Grazie della splendida sorpresa pallina mia. Sei riuscita a non farti beccare”, scrive Francesco Monte ringraziando l'amata Giulia Salemi per la festa a sorpresa organizzata a sua insaputa. I 31 anni sono importantissimi, ancora di più accanto all’italo-persiana, con cui il rapporto va a gonfie vele. La ragazza, pazza di lui, prima gli ha fatto pure una sorpresa a casa, riempiendogli il tavolo del salone di foto in cui ci sono loro due e tanti palloncini a forma di cuore.