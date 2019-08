Francesco Monte ha davvero voltato pagina. Il 31enne ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano insieme all'ex fidanzata Giulia Salemi e ha pubblicato il primo scatto insieme alla nuova fiamma Isabella De Candia.

Monte aveva già condiviso uno scatto di coppia che lo ritraeva abbracciato a Isabella. Ma si trattava di una foto postata su IG Stories. Qualcosa di fugace che poi è sparito dopo 24 ore. Ora invece a sparire sono le foto con Giulia Salemi e campeggia come ultimo post l'immagine sorridente dell'ex tronista accanto alla De Candia. Non solo, Francesco accompagna la foto con una dedica.

Monte ha scelto le parole di una canzone di Chris Brown, "Beautiful People", per inviare un messaggio d'amore alla dolce metà: "Live your life, live your life. Let the love inside. It's your life, it's your life. Got to live it right" ("Vivi la tua vita, lascia entrare l'amore. Vivi la tua vita. Vivila bene").

"Lascia entrare l'amore" questo l'invito che l'ex gieffino vip fa alla modella pugliese. Una dedica bellissima che testimonia il forte sentimento che lo lega a Isabella. Ma qualcuno non gradisce: "Senza parole...", commenta una follower. "Allora non scrivere nulla, inutile il tuo commento come quello di tanti altri - la replica di Monte - vivete anzi che star qui il 9 agosto a guardare la mia vita... vi amo". In realtà siamo ancora all'8 del mese ma forse l'amore ha fatto perdere a Francesco la cognizione del tempo.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/8/2019.