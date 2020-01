Francesco Monte è al settimo cielo. Finalmente ha potuto condividere con i suoi follower alcune immagini che lo ritraggono insieme niente meno che a Jennifer Lopez. L’ex troinsta è infatti stato scelto come protagonista di una campagna pubblicitaria di Guess e Marciano, realizzata qualche tempo fa a Los Angeles, accanto alla stella di Hollywood. Il 31enne non avrebbe potuto chiedere di più: un progetto internazionale con uno dei miti più famosi del cinema e della musica.

Pubblicando due scatti sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Con soddisfazione e felicità posso mostrarvi finalmente questa straordinaria campagna di Guess e Marciano con la bellissima Jennifer Lopez. Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto internazionale”. Subito tantissimi i like al post, ma anche i commenti, alcuni addirittura di incredulità. “Dai è un fotomontaggio?”, ha scritto Guendalina Tavassi. Dopo aver spulciato il profilo anche di JLo l’ex gieffina ha poi aggiunto: “Oddio, ho scoperto solo ora che anche le ti ha postato!!! Sono davvero sconvolta, dimmi che non ti sei più lavato da quel di?”. Monte le ha risposto con una serie di faccine che ridono.

Recentemente Francesco, che ha partecipato all’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’ riscuotendo un discreto successo, è stato al centro dei pettegolezzi per la fine della relazione con Giulia Salemi, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2018. Ha anche già ritrovato l’amore con la modella Isabella De Candia. Parlando di quest’ultima ha recentemente rivelato: “Abbiamo trovato delle affinità molto particolari e secondo me gioca a favore il fatto di avere le stesse radici (sono entrambi pugliesi, ndr). Lei è una persona discreta, anzi molto discreta. Non vuole che parli troppo di lei, di noi. Cerco sempre di evitare il discorso”.

Scritto da: la Redazione il 27/1/2020.