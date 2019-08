Francesco Monte si gode la sua vacanza d’amore negli States con Isabella De Candia. L’ex tronista e la modella sono travolti dalla passione e ormai non si nascondono più. Tra i due in California la passione è alle stelle, come testimoniano le foto che entrambi condividono con i fan sui loro profili social. E pensare che lui solo qualche mese fa era sempre negli Stati Uniti, al Coachella Festival, con Giulia Salemi...

Il popolo del web ancora non perdona Francesco Monte per l’addio con Giulia Salemi. Fioccano i commenti in cui il 31enne viene additato per il suo scarso tatto nei confronti dell’ex, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dall’italo-persiana che a F ha detto: “Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”. Il pugliese, però, pare infischiarsene: è tutto coccole e baci con Isabella De Candia, la nuova fidanzata.

In California, tra Santa Monica e Los Angeles, con l’inevitabile gita agli Universal Studios, la coppia celebra il sentimento da cui è stata travolta. Ma non c’è solo lo svago. Francesco Monte è negli Usa anche per un impegno di lavoro.

L’ex tronista di Uomini e Donne sul set posa per la campagna mondiale di Guess. Paul Marciano ha scelto lui stavolta. Lo stilista pare proprio avere una passione per chi è stato protagonista del dating show firmato da Maria De Filippi: anche Andrea Damante è uno dei modelli del popolarissimo brand.

Francesco Monte con Isabella De Candia sembra essere felice e contento e anche la 33enne, pugliese come lui, pare cotta. In barba a chi proprio non li vorrebbe insieme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/8/2019.