Francesco Monte imita Michael Bublé a Tale e Quale Show e vince per la seconda volta la puntata del popolare programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Nuova standing ovation per il pugliese 31enne, dopo aver già conquistato precedentemente pubblico e giuria nei panni di Ed Sheeran.

Canta “Home”. Francesco Monte è bravissimo da Michael Bublé a Tale e Quale Show. La performance è da applausi. L’ex tronista di Uomini e Donne trionfa e si aggiudica così il pass per accedere al Super Torneo in programma venerdì 25 ottobre in prime time sempre su Rai Uno.

“Sorprendente, non ho parole - dice Vincenzo Salemme - E’ complicato imitare Bublè”. “Ma perché non hai fatto il cantante anziché il modello?“, gli domanda curiosa Loretta Goggi. I giurati sono pazzi di lui e concordi dicono: “Percorso meraviglioso”.

Francesco Monte si prende la sua rivincita in tv: mette in mostra il suo talento. Nella classifica generale si piazza al secondo posto, subito dopo il vincitore dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show, Agostino Pena. Ora avrà una nuova possibilità: potrà sbaragliare la concorrenza al Super Torneo e magari, stavolta, aggiudicarsi una meritata ‘medaglia d’oro’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2019.