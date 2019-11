Francesco Monte nella seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show imita Nek. L’ex tronista di Uomini e Donne canta “Se telefonando”, celebre canzone di Mina con cui Filippo Neviani ha vinto la serata delle cover a Sanremo 2015. Il pugliese è “impressionante”. La sua esibizione nella trasmissione condotta da Carlo Conti stupisce ancora una volta giuria e pubblico, tutti in piedi ad applaudirlo.

Mette in mostra il suo talento, Francesco Monte nei panni di Nek è perfetto. La somiglianza, grazie al trucco, lascia a bocca aperta. La sua voce, intonata e melodica, è stupefacente. La giuria è senza parole. Loretta Goggi si congratula con il 31enne, ribadendogli di essere letteralmente conquistata da lui per i miglioramenti avuti di settimana in settimana.

Vincenzo Salemme, altro giurato di Tale e Quale Show, dopo l’incredibile performance, dice: “Se mi avessero detto che Francesco Monte era così bravo non ci avrei creduto. Davvero impressionante, è bravissimo!”.

Francesco Monte è un Nek convincente. La sua esibizione a Tale e Quale Show viene apprezzata anche da Giorgio Panariello, dal quarto giurato della serata, Nino Frassica, e dall’ospite Rita Pavone.

Standing ovation per lui, che convince per trucco, vocalità e movenze. Lo stesso Nek da casa, sul social, lo esalta e scrive rivolto al tarantino: “Grande!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2019.