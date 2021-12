Francesco Monte sbotta per la spagnola Ana Mena tra i Big a Sanremo 2022: 'Ma siete seri?’

Francesco Monte sul social, appena annunciato il cast di Sanremo 2022, sbotta. A fargli perdere le staffe è la presenza tra i Big della popstar spagnola Ana Mena. “Ma siete seri?”, sottolinea sul social. L’ex tronista di Uomini e Donne, anche lui ultimamente lanciato nel mondo della musica, critica, forse con un pizzico di rabbia, la scelta di Amadeus. Ana Mena è straniera, per il pugliese 33enne così si viola il regolamento: peccato sbagli di grosso.

Monte attacca Sanremo 2022. “Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a discapito di noi italiani?”, sottolinea via web.

Tra i follower qualcuno gli spiega che il suo commento è sopra le righe, Francesco però non torna sui suoi passi e chiarisce: “Commento insensato? Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non dell’Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità. Connettete il cervello ogni tanto”.

In realtà la partecipazione di Ana Mena, cantante divenuta famosa in Italia col pezzo “A un passo dalla luna", hit estiva insieme al napoletano Rocco Hunt, è assolutamente conforme al regolamento. In oltre settanta edizioni della kermesse dedicata alla canzone italiana (e non, come pensava Monte ai cantanti italiani) sono stati tantissime le grandi star della musica internazionale che si sono messe in gioco dagli anni ’60 in poi. Quello dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è uno sfogo del tutto fuori luogo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2021.