Francesco Monte, nuovo singolo con Lee Ryan dei Blue: 'Un sogno che si realizza'

Francesco Monte insegue il suo sogno da cantante e si regala un nuovo singolo con Lee Ryan dei Blue. “E’ un sogno che si realizza”, sottolinea a Vanity Fair. “Work This Out”, distribuita da Sony Music Italia, rispolvera le sonorità anni Novanta. “Lavorare oggi con Lee per questo progetto che abbiamo partorito insieme è un’emozione stupenda”, spiega il 32enne pugliese intervistato dal settimanale.

L’ex tronista è entrato in contatto con la popstar per caso. “Stavo lavorando per Guess e, a un certo punto, mi sono messo a canticchiare una canzone dei Blue. La ragazza che lavorava con me lo ha notato e mi ha detto che era amica di Lee Ryan: tre giorni dopo mi sono ritrovato un suo messaggio su Whatsapp”, racconta.

I due non si sono ancora visti faccia a faccia, nonostante il brano insieme e il relativo videoclip, girato ‘separati’: “ Doveva raggiungermi a Taranto, in Puglia, per girare insieme il videoclip, ma non è riuscito a sposarsi per via del Covid. Visto, però, che lavoreremo su altro, ci vedremo senz’altro molto presto: lui non vede l’ora di tornare in Italia e io di andarlo a trovare in Spagna, dove adesso vive”.

Monte si sente un “ragazzo vintage catapultato in un mondo con il quale cerco di fare i conti senza andarci d’accordo”. Sui social dice: “Fosse per me, e lo dico contro il mio interesse, dovrebbero essere chiusi. I giovani devono essere stimolati dal mondo e dalle comitive che li circondano, non dallo schermo di un cellulare”.

Francesco preferisce il suo lavoro, lontano dal clamore e dai gossip: “Se non amassi profondamente quello che faccio non rischierei quello che sto rischiando per portarlo avanti. Giudicare è facile, ma valutare una cosa in maniera oggettiva è difficile. Sarebbe stato più comodo per me rimanere nell’ambiente televisivo anziché lanciarmi in una dimensione completamente nuova, ma lo faccio perché è quello che sento e che voglio. Se sarò premiato, poi, lo vedremo con il tempo”.

In Italia finora sente ancora chiusure nei suoi confronti: “Mi feriva all’inizio, quando ero più piccolo. Adesso mi è quasi indifferente: la sensazione che provo è la somma di quello che ho vissuto, ma non farebbe male ogni tanto ricordarci che l’Italia non è al centro del mondo”. Andrebbe volentieri a vivere all’estero e la fidanzata, Isabella De Candia, lo seguirebbe senza problemi.

Porta avanti i suoi progetti e si sta prendendo le sue soddisfazioni. “Dicevano che non potevano fare il modello e lo faccio da 3 anni. Sulla musica continuano ad esserci dei pregiudizi, ma io vado avanti sapendo che a parlare saranno i fatti”, conclude Francesco Monte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.