Francesco Monte sogna davvero in grande. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha da poco pubblicato il suo singolo ‘Siamo già domani’ e se potesse emulerebbe le gesta di Justin Timberlake, diventando una superstar della musica internazionale. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ ha spiegato: “Con la musica mi sento libero di dire tutto attraverso le parole che canto. Anche se voglio sfogare la mia rabbia verso il sistema, ora so che la posso cantare”.

“Un duetto con Jennifer Lopez? Sarebbe pazzesco, un lancio internazionale… ma è un sogno che va oltre”, ha aggiunto. “Se da grande vorrei essere J.Lo? Facciamo che scegliamo un maschietto, che ne dice di Justin Timberlake?”, ha poi continuato.

Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex protagonista di reality Mediaset come il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’Isola dei Famosi’, ha poi proseguito: “Mi piacerebbe che in Italia ci si togliesse l'idea che se una persona sogna di fare più cose è un pazzo. Perché io devo essere sempre legato a un tipo, un genere, un'immagine? Io, poi, la mia possibilità me la sto tirando fuori da me, ho dieci anni di lavoro alle spalle e, fra la comprensione degli amici e il produttore che ci crede, sto cercando di realizzare il mio sogno”.

Infine ha confermato di essere felice insieme alla modella, pugliese come lui, Isabella De Candia, con cui fa coppia fissa da oltre un anno (subito dopo l’addio a Giulia Salemi). “Noi con il lockdown siamo andati benissimo, a parte le solite cose fra uomo e donna, insomma, tipo la mutanda che lasci per terra e da quella nasce la discussione. Sì, le lascio per terra e anche sulle sedie e sui tavoli. E va be', questo per dire che stare insieme non è semplice e lo è meno se sei costretto da una pandemia, ma se hai l'equilibrio, nonostante gli inconvenienti è naturale”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 22/7/2020.