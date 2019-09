Francesco Monte venerdì 13 settembre ha debuttato sul palco di "Tale e Quale Show". L'ex tronista per la sua prima esibizione si è dovuto calare nei panni di Mahmood e cantare "Soldi", il brano vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Un'impresa non facile. Francesco ce l'ha messa tutta. Ha cercato di fare del suo meglio davanti le telecamere di "Tale e Quale Show". Il suo esordio, però, non ha convinto molti: sui social in tanti l'hanno criticato per l'imitazione di Mahmood.

Secondo alcuni avrebbe stonato: "La voce c'è, ma è stonato e fisicamente non assomiglia per niente", si legge tra i vari cinguettii apparsi su Twitter. "Quando ordini qualcosa online, quando ti arriva a casa", ha ironizzato un utente mettendo a confronto l'esecuzione di Mahmood con quella di Monte.

"Francesco Monte? In un reality? Avanguardia pura", ha invece cinguettato Tommaso Zorzi, scherzando sul curriculum dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.

Social a parte, i giudici, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, hanno apprezzato lo sforzo di Francesco. Panariello ha anche fatto dell'ironia: "La dimostrazione di quello che ho sempre sostenuto anche per me - ha detto - La bellezza non è tutto, noi sex symbol abbiamo anche altro".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/9/2019.