Francesco Monte è sempre più convincente con le sue performance a Tale e Quale Show. Nella quinta puntata del popolare programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti il bel pugliese imita il cantante britannico Rang’n Bone Man e canta “Human”. La sua esibizione, come pure il trucco, rasentano la perfezione, al punto che anche i giudici si complimentano con il 31enne. Vincenzo Salemme esclama soddisfatto: “Sei un artista!”.

La voce è intonata e impressiona, il make up incredibile. Gli applausi per Francesco Monte nei panni di Rag’n Bone Man a Tale e Quale Show piovono. Il pubblico è entusiasta, l’esibizione è da dieci e lode, anche se alla fine l’ex tronista di Uomini e Donne arriva solo quinto.

Francesco Monte, però, nonostante la classifica finale della quinta puntata di Tale e Quale Show, può ritenersi davvero soddisfatto. E’ riuscito a far emergere il suo talento. Anche Vincenzo Salemme è rimasto impressionato nel vederlo imitare Rag’n Bone Man e cantare “Human”, un brano tanto coinvolgente. “Per me sei un artista, sai stare in scena”, gli sottolinea il comico e regista napoletano.

Pure Loretta Goggi e Giorgio Panariello lo riempiono di complimenti. Lo stesso fa Orietta Berti, ospite del programma. “Bravissimo, per non essere un cantante di professione. Sei stato intonatissimo. E poi, da quel bel ragazzo che è, guardate come l’hanno conciato”, sottolinea la cantante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.