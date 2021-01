Francesco Oppini, ecco la super casa comprata con l'aiuto della mamma: guarda

Francesco Oppini nelle sue IG Stories mostra orgoglioso la super casa comprata con l’aiuto della mamma, Alba Parietti. La nuova magione è bellissima e con un salone immenso. Il 38enne ne va fiero. E’ qui che ha traslocato con la fidanzata Cristina Tomasini, con cui pensa a un futuro insieme.

Non ha acquistato la casa con i soldi del GF Vip, come ha chiarito intervistato da Nuovo. “Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre – ha spiegato Oppini - e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”. Il figlio di Alba Parietti, commentatore sportivo su TvGold, ha con un socio una concessionaria di automobili. Per lui sembrerebbe ci sia anche un impegno televisivo nella prossima stagione di Tiki Taka.

La sua nuova dimora, arredata con molto gusto e con una vista assolutamente bellissima, ha un salotto grandissimo dove, appena sarà possibile, Francesco accoglierà i suoi amici, tra i quali spera ci sia Tommaso Zorzi, che Oppini si augura vinca il GF Vip.

Francesco Oppini ha appena traslocato insieme a Cristina e ai loro gatti. Accanto alla ragazza guarda lontano. Al settimanale ha confessato: “L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio. Per quanto ci riguarda, le nozze per il momento possono aspettare, diventare genitori ha la priorità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2021.