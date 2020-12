Francesco Oppini durante una diretta social con ‘Chi’ ha confessato che gli piacerebbe farsi un tatuaggio insieme a Tommaso Zorzi. Vorrebbe che entrambi si incidessero la stessa parola sulla pelle. Quale? Le opzioni potrebbero essere due, entrambe crasi dei cognomi dei due ex coinquilini del ‘Grande Fratello Vip’. “Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrò di fare un tatuaggio insieme, una scritta. Fare un reality come quello e convivere 80 giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo ‘Opporzi’ o ‘Zorpini’”, ha spiegato il 38enne.

Il figlio di Alba Parietti ha lasciato la Casa di Cinecittà da pochi giorni, lasciando almeno inizialmente nello sconforto proprio Zorzi, che ha confessato di essersi infatuato di Francesco. Oppini è etero e fidanzato, quindi non può corrispondere questo sentimento, ma prova comunque un affetto immenso per l’influencer. Tanto che proprio nei giorni scorsi ha rivelato che potrebbe chiamare suo figlio come lui.

“Ne parlo spesso con la mia compagna. La mia idea è di fare un figlio entro i 40 anni. Ad aprile ne compio 39, quindi entro un anno e mezzo dovremmo essere pronti", ha fatto sapere. “Tommaso è un nome che ci piace molto, insieme a due, tre", ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 14/12/2020.