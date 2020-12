Francesco Oppini su tutte le furie per il toy boy approfittatore di mamma Alba Parietti

Francesco Oppini va su tutte le furie per il toy boy approfittatore di mamma Alba Parietti. Lo conosce a cena, rimane interdetto, poi arriva lo scontro. Lui è Sonny Di Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne 29enne. Il giovane fidanzato della bella 59enne non ha proprio buone intenzioni e il 38enne esplode. Ma è tutto uno scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis di Le Iene.

La burla viene organizzata poco prima che Francesco Oppini entri nella Casa del GF Vip, complice anche la sua fidanzata Cristina. Alba a cena presenta il suo nuovo compagno al figlio. Oppini è basito, cerca di dissimulare i suoi dubbi, ma quando a fine cena scopre che è stata la mamma a pagare il conto del ristorante, comincia a storcere il naso: “Ha pagato lei? Questa qua l’ho vista rimbambita stasera”.

La Parietti durante il pasto ha persino bevuto vino, lei da sempre astemia. Francesco è intedetto: arriva a casa e trova Sonny insieme alla madre. Oppini discute con loro, poi invita Di Meo ad andarsene. Rivolto ad Alba dice: “Quando mai hai bevuto un bicchiere di vino e hai pagato una cena a uno. Se devo partire pensando che sta con un teta di caz*o non parto più”. E’ furibondo.

“Non mi do una calmata, mi girano le pal*e, questo è un coglio*e finto, non me lo far più vedere qui. C’ha 29 anni, chi caz*o è questo qui. Non ti lascio in balia di un coglio*e del genere”, aggiunge alla mamma che prova a difendere il toy boy.

Non è finita qui. Il giorno dopo, al risveglio, nella villa della madre trova in piscina Sonny e una combriccola di amici piuttosto ‘tamarri’. Basito, prima rimane in silenzio, poi si scaglia contro Di Meo

Oppini è scioccato: “Devi andartene. Io sto a casa mia, questa è mia madre e ha una certa età”. Rivolto ad Alba aggiunge: “Il problema è lui, fallo venire quando io non ci sono. Devi andare via, fuori dai coglio*i”. Si scatena una bagarre, alla fine gli ospiti se ne vanno. Oppini è scatenato con la mamma: “Tu hai rifiutato uomini di qualsiasi livello e ti fai abbindolare da questo qua? Ma ti sei fumata i cannoni a Ibiza? Ti sei rincoglio*ita, vai in giro coi ragazzini! Hai l’ennesima sindrome di Peter Pan?”. A Cristina dice: “Questo è un accalappia-vecchie". "Tu tra un po’ sei anziana, piantala! Questo ti sfrutta!”, dice ancora ad Alba. Poi va via con la fidanzata.

Il giorno seguente, quando va nella sua concessionaria, Francesco Oppini trova Sonny ad attenderlo. “Io ti sto sul caz*o vero?”, gli dice il 29enne. Poi arriva la proposta indecente: “Se tu vuoi entrare nel reality tranquillo è meglio che io e te troviamo un accordo: io posso uscire fuori dai cogli*ni per 20mila euro, non ci sono altre strade”.

Il ricatto è servito, ma Oppini gioca d’astuzia: “Ho una foto e un audio che ho registrato adesso. Chiamo i carabinieri e faccio fare tutto a loro”. Lo caccia dall’ufficio, Di Meo lo minaccia: “O mi dai i soldi o prosciugo il conto a tua madre”. Quando sta per accadere il peggio, arrivano Le Iene e gli svelano tutto. Francesco sorride: l’incubo è finito. “Mamma, vai a caga*e!”, esclama.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.