Francesco Renga è tornato a parlare del suo rapporto con Ambra Angiolini. Il cantante e l’attrice sono stati legati per molti anni e hanno avuto due figli, Jolanda, 16 anni, e Leonardo, 14. Nonostante la fine del loro amore lui considera l’ex ragazza prodigo di ‘Non è la Rai’ ancora la sua “famiglia”. “Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”, ha spiegato il 51enne a ‘Il Corriere della Sera’.

Renga ha poi ammesso che durante le prime settimane della pandemia ha provato “angoscia e quasi paura”, anche perché la città in cui vive, Brescia, è stata tra le più colpite in Italia dal virus (al secondo posto, subito dopo la vicina Bergamo). “Poi è sopravvenuta l’abitudine e sembra normale andare a buttare la spazzatura con i guanti o guardare con preoccupazione una persona che si avvicina”, ha aggiunto. I suoi figli sono rimasti per la maggior parte della quarantena insieme ad Ambra, 43 anni, visto che lei si trovava in casa da sola. “All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola. Per 3 settimane li ho visti solo in video. Poi hanno fatto avanti e indietro”.

Recentemente è stata proprio l’Angiolini a spiegare che la sua situazione familiare ha trovato un certo equilibrio e che il rapporto con Francesco è oggi molto buono. “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa. Max Allegri (il suo compagno, ndr) vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia… Sono innamorata!”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 22/5/2020.