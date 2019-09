Francesco Renga dopo l'addio ad Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli, Iolanda e Leonardo, ha ritrovato l'amore tra le braccia di Diana Poloni. La relazione va avanti già da un po' ma solo ora il cantante 51enne ha deciso di ufficializzarla anche sui social pubblicando sul suo profilo Instagram la prima foto insieme alla fidanzata.

Francesco nello scatto sorride, mentre la dolce metà lo stringe a sé: "Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all'inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po'", scrive nella didascalia. Renga e la sua Diana a quanto pare si sono concessi un romantico ballo a bordo piscina e questa foto testimonia come l'amore vada a gonfie vele. "Vorrei vederti a Ballando con le Stelle", commenta una fan del cantante. "Ma non so ballare", la risposta di Francesco. La maggior parte dei follower, invece, si complimenta con la coppia: "Siete una meraviglia", si legge tra i tanti commenti.

Diana e Francesco si sarebbero conosciuti a Brescia in uno dei ristoranti della Poloni. La donna, infatti, è una affermata ristoratrice e avrebbe fatto breccia nel cuore del cantante nel 2015. I primi gossip su la loro storia, però, sono iniziati a circolare nel 2018, quando i due sono stati paparazzati in vacanza a Formentera.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 10/9/2019.