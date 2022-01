Francesco Sarcina confessa: 'Mi buttavo nel torbido: alcol, droghe, sesso in maniera compulsiva’

Francesco Sarcina confessa senza più nascondersi: “Mi buttavo nel torbido: alcol, droghe, sesso in maniera compulsiva”. Il leader delle Vibrazioni ,che torna a Sanremo 2022 per la quarta volta, dà un’immagine della sua vita rock portata all’eccesso, anche se ora ha detto basta.

Sarcina lo ha messo nero su bianco pure nella sua autobiografia, “Nel mezzo”. In passato ha superato i limiti. “Ho una dedizione a buttarmi nell’uragano, sembra che cerchi volontariamente di farmi colpire per sentire dolore e sentirmi vivo. Chi fa sport estremi lo fa in maniera sana, io mi buttavo nel torbido e nelle oscurità... alcol, droghe, sesso in maniera compulsiva. La musica mi ci aveva buttato dentro perché ero finito in tutti gli stereotipi del genere, ma allo stesso tempo mi ha fatto uscire”, svela.

L’artista sottolinea: “Adesso mi sento più forte. La cosa che più mi ha fatto riflettere è che quello che chiami amore o amicizia a volte ti pugnala. E’ peggio di qualunque sostanza, ti spezza le gambe”.

Già padre di Tobia, 14 anni, e Nina, 6, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia, 41 anni, ora legata a Paolo Ciavarro e agli sgoccioli con la sua seconda gravidanza, Francesco Sarcina lo scorso dicembre è diventato nuovamente genitore: dalla relazione con Nayra Garibo, una studentessa e modella 25enne di origini messicane è nata Yelaiah. “Lei mi dona energia e allegria. Mi risento vivo e giovane... fino a che non dovrò saltare con lei in braccio per farla giocare... Con gli altri due ho un rapporto puro ed esplicito: mi piace quando stanno tutti e tre insieme”, confida.

