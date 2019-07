Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati di nuovo: la coppia 'riscoppia'

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati di nuovo. Il primo addio era arrivato a novembre 2018, poi c’è stato il ritorno di fiamma lo scorso febbraio, ma non è andata. La storia tra i due si è conclusa. Insieme dal 2013, si erano sposati nel giugno 2015. Nina, la loro figlia, è nata nello stesso anno. Francesco Sarcina, cantante di “Le Vibrazioni”, padre anche di Tobia, avuto da una precedente relazione, e Clizia incorvaia si sono detti nuovamente addio.

"Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale . Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”, scrive la bionda sul suo profilo social, facendo capire che si sono lasciati.

Francesco Sarcina rimane in silenzio, non dice nulla. Clizia Incorvaia, invece, anche nelle sue IG Stories ammette di aver scelto di chiudere “in maniera molto serena”. A chi la informa di quel che fa il suo ex sul social, dice: “Scusate, non mi interessa sapere la vita privata del mio ex marito". Poi aggiunge: "Sia chiaro, non sto con il sig. Sarcina e mi dissocio dalla sua linea di condotta e di vita. Dopo ciò spero davvero di essere stata chiara”.

“Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore - fa sapere ancora Clizia rivolgendosi stavolta all’artista - mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia”. Ammette che si sono lasciati ma non parla di un gossip succoso che Oggi, a firma Alberto Dandolo, annuncia con clamore: la blogger si sarebbe invaghita del migliore amico di Francesco Sarcina, Riccardo Scamarcio. I due sarebbero già ‘in love’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/7/2019.