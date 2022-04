Francesco Sarcina durissimo contro l'ex Clizia Incorvaia:''Ha atteggiamenti razzisti e classisti'

Francesco Sarcina non ha freni, è durissimo contro l’ex Clizia Incorvaia con cui è stato sposato dal 2015 al 2019. Intervistato dal giornale in occasione della presentazione del nuovo album intitolato VI, il frontman de Le Vibrazioni torna a parlare della 41enne da cui ha avuto Nina, 7 anni. “Ha atteggiamenti razzisti e classisti”, sottolinea a Il Giornale l’artista 45enne.

Sarcina ora si sente risolto e felice. Legato alla giovane Nayra, a dicembre è diventato padre di Yelaiah (è anche padre di Tobia, 14 anni, nato da una relazione precedente, ndr). Con Clizia è finita malissimo, tra le polemiche per il presunto tradimento della bionda siciliana con Riccardo Scamarcio, all’epoca migliore amico di Sarcina. Il cantante rivela: “Io non ero la sua persona e lei non era la mia, oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Clizia, oggi legata a Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del GF Vip nel 2020, da cui il 19 febbraio scorso ha avuto il suo secondogenito, Gabriele, non era la donna per Sarcina: il milanese non ha problemi a dirlo. E della sua esistenza segnata in passato da tanta sregolatezza racconta: “La mia vita è stata profondamente oscena. Sono stato giudicato come un puta*niere. Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque”.

Sarcina ammette di essere stato dipendente dal sesso e di avere provato molte droghe: “Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l'alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…".

Adesso Francesco Sarcina è cambiato: “Quando alla sera giro per locali e vedo certe cose, mi dico: Ma stavo messo così male anche io?".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2022.