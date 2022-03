Francesco Sarcina vola in vacanza con la figlia di 3 mesi Yelaiah: ecco dove sono

Francesco Sarcina osserva il tramonto al mare, tiene tra le braccia, alzate entrambe al cielo, la sua terzogenita, nata lo scorso 7 dicembre dall’amore con la studentessa e modella Nayra Garibo, 25 anni. Il cantante 45enne vola in vacanza con la figlia di appena 3 mesi, Yelaiah, e sceglie un luogo tanto caro alla compagna, il Messico: la ragazza è originaria di lì, sembrerebbe addirittura che i due si siano conosciuti proprio durante un viaggio dell’artista nel bel Paese tra gli Stati Uniti e l’America Centrale.

“Grazie Dio, grazie Grande Spirito e grazie Madre Natura. Benvenuta al Mondo YELAIAH, che tu possa sempre essere seguita e accompagnata nell’incredibile viaggio che hai appena iniziato. E così ti benedico come ho fatto con i tuoi fratelli Tobia e Nina. Perché da padre penso non ci sia cosa più grande che celebrare la vostra esistenza davanti al Sole e al Mare, e quindi alla Vita”, scrive il frontman de Le Vibrazioni sul social, accompagnando le sue parole con la rara foto che lo ritrae con la bambina di spalle. Sarcina ama fortemente il Messico, ora ha anche Nayra lo lega al posto, un motivo in più per trascorrere del tempo lontano dall'Italia.

Già padre di Tobia, 14 anni, e Nina, 6 anni e mezzo, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina si gode appieno la bimba arrivata per rendere la sua vita ancora più completa. Pochissimo si sa della nuova fidanzata. Recentemente l’artista, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, sulla sua terza figlia ha detto: “Lei mi dona energia e allegria. Mi risento vivo e giovane... Fino a che non dovrò saltare con lei in braccio per farla giocare... Con gli altri due ho un rapporto puro ed esplicito: mi piace quando stanno tutti e tre insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/3/2022.