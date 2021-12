Francesco Sarcina papà per la terza volta: l'annuncio e il nome della piccola

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta. Il cantante de Le Vibrazioni lo ha annunciato sul suo profilo Instagram pubblicando una foto con la sua bambina appena nata. Dopo il primogenito Tobia, 14 anni e Nina, 6, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia, il 45enne ha avuto un'altra bambina.

''E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah.Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita''. Queste le parole del cantante per annunciare l'arrivo della sua terza figlia. La piccola sarebbe nata dalla relazione con Nayra Garibo, una studentessa e modella 25enne di orgini messicane. Sulla relazione con la bella mora, Sarcina ha sempre mantenuto il riserbo.

Fiocco rosa quindi in casa Sarcina, proprio nello stesso periodo in cui l'ex moglie di Francesco, Clizia è in dolce attesa del nuovo compagno Paolo Ciavarro. Per loro però arriverà un maschietto...

Scritto da: La Redazione il 7/12/2021.