Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia. Dopo giorni di voci sulla storia d’amore tra i due, ecco la conferma. Lo Youtuber e conduttore 27enne e l’ex tronista di Uomini e Donne escono allo scoperto condividendo sul social un video in cui si baciano appassionatamente mentre cantano al karaoke in compagnia di Marco Ferrero, Iconize, e dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Soleil Sorgé.

Non ci sono più dubbi. Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono fidanzati. Felici da coppia finalmente mettono a tacere i gossip e ufficializzano il rapporto che li lega. La 24enne, dopo la fine della burrascosa e brevissima ‘liaison’ con Manuel Galiano, con cui non si è lasciata benissimo, ritrova il batticuore.

VIDEO

Inizialmente Francesco e Giulia hanno voluto sempre parlare di forte amicizia. Ma qualcosa, con la frequentazione sempre più assidua, deve essere mutato.

“Ogni giorno un Francesco Sole si sveglia e porta un mazzo di rose a Giulia Cavaglia. Ogni giorno una Giulietta sa che dovrà correre più veloce di Francesco Sole per riuscire a scappare – scriveva qualche giorno fa Sole su Instagram - Ora la domanda è una sola: Cosa accadrebbe se Giulietta una mattina si svegliasse e non volesse più scappare?”. La ragazza ha deciso di non fuggire, anzi. Ha lasciato che il ‘suo’ Sole la illuminasse con l’amore che prova per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/10/2019.