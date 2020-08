Francesco Sole e Giulia Cavaglià, storia finita: sui social arrivano le frecciatine velenose

Si è conclusa la love story di Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Lo youtuber e la ex tronista non stanno più insieme. La conferma arriva dai social: hanno tolto il follow su Instagram e non appaiono più insieme da giorni.

I due si erano conosciuti per motivi professionali e poi si erano innamorati. Francesco aveva chiuso la sua relazione con Sofia Viscardi, mentre Giulia era single dopo la storia mai decollata con Manuel Galiano, scelto a Uomini e Donne. Adesso tutto è finito, ma non solo, i due si stanno lanciando parecchie frecciatine. ''Non avere paura a perdere qualcuno che non si sente fortunato ad averti'' scrive Francesco, il vero nome è Gabriele Dotti, in uno dei suoi post-it sull' account Instagram che conta oltre 1milione di followers. La Cavaglià invece si lascia andare con un lungo post in cui cita Gabriel Garcia Marquez e aggiunge: ''Prima aprire la bocca per dire che desideri una donna intelligente nella tua vita, chiediti se sei davvero fatto per inserirti nella sua''. Per il momento i diretti interessati preferiscono scambiarsi frecciate poco velate via social e non parlare dell cause che li hanno spinti ad allontanarsi.

Il mistero si infittisce ancor più se si considera che fino al mese scorso tutto sembrava procedere a gonfie vele tra scatti e dediche romantiche. Qualcosa si è poi evidentemente rotto…

Scritto da: La Redazione il 17/8/2020.