Francesco Sole in tv, ospite a Vieni da me di Caterina Balivo, racconta com’è nata la storia d’amore con Giulia Cavaglià. Lo youtuber 27enne, conduttore e scrittore, presenta il suo nuovo libro, “Per te”, e parla del rapporto con l’ex protagonista di Uomini e Donne 24enne. L’ha vista in televisione e ha pensato che doveva essere ‘sua’.

La Balivo lo sprona a parlare della relazione con Giulia Cavaglià, prima corteggiatrice e poi tronista nel dating show di Maria De Filippi. “L’ho vista in tv e ho capito subito che la volevo. Mi ha colpito la risposta che diede al tronista che non la scelse. ‘Questa qua è troppo ca*uta e carismatica’, ho detto vedendola in tv. E il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino, dopo averla contattata su Instagram”, rivela Francesco Sole.

Non è stato facile conquistarla: “Ho iniziato a corteggiarla fin da subito, ma lei mi ha fatto penare molto, perché non credeva che io fossi davvero una persona sensibile: lei mi ha detto ‘tu fai finta’ poi ha scoperto che lo sono per davvero”.

A coronamento della storia d’amore, che ogni giorno diventa più seria. Francesco Sole riceve un video messaggio da Giulia Cavaglià, anche in questa occasione al suo fianco. “Ciao amore mio, come sai io non sono brava a fare queste cose però ci tenevo tantissimo a dirti che sono molto fiera di te e dei tuoi successi, ti stimo un sacco come persona, sono molto fortunata ad averti nella mia vita, sei un uomo che mi rende felice e mi hai reso una persona migliore. Grazie di esistere! Mi manchi!”, gli confessa la ragazza.

Sole si commuove quasi. Alla conduttrice dice imbarazzato: “Sono un po’ emozionato nel condividere nuovamente le mie emozioni in pubblico dopo 2 anni da single, però è bello, quando si è innamorati si perde la cognizione delle cose”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2019.