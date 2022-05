Francesco Totti, il tenero gesto per i 15 anni di Chanel: foto

Francesco Totti celebra il compleanno della figlia secondogenita: l’ex Capitano della Roma compie un tenero gesto per i 15 anni di Chanel. Sul social pubblica una foto accanto alla sua biondina che gli regala un bacio sulla guancia e scrive: “Amore mio, tanti auguri! + 15”. Arricchisce le sue parole con un emoticon a cuore e altre di faccine che lanciano baci. Il post dello sportivo 45enne cattura in pochissimo tempo quasi 180mila ‘like’.

Mamma Ilary Blasi, 41 anni, a Milano per l’Isola dei Famosi, che andrà in onda in prime time questa sera su Canale 5, al momento rimane in silenzio su Instagram. Totti, invece, anche nelle sue IG Stories condivide con i suoi 4 milioni e 400mila follower altre immagini amarcord che lo immortalano con la sua Chanel, ormai una piccola donna. “Io e te”, aggiunge accompagnando la frase con due cuori.

Padre presente, Francesco è attaccatissimo ai suoi figli. Oltre a Chanel, fanno parte della sua vita e di quella della moglie, con cui è convolato a nozze nel 2005, Cristian, 16 anni, che segue le sue orme da calciatore, e la piccola Isabel, che a marzo scorso ha compiuto 6 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2022.