Francesco Totti chiede aiuto a tutti i romani: appello per ritrovare orologio e in cambio promette…

Francesco Totti chiede aiuto a tutti i romani: fa un appello per ritrovare il suo prezioso orologio perso. In cambio promette: “Verrò io stesso da voi a riprenderlo”. Sa quanto sia ancora amato, non solo nella Capitale, ma in tutta Italia: spera così di avere notizie del suo Rolex a cui tiene moltissimo.

Era un orologio dove c’erano incise le iniziali di due dei suoi figli, Cristian e Chanel. Francesco Totti vorrebbe proprio ritrovarlo. Per l’ex fantasista della Roma era un oggetto del cuore: lo teneva al polso destro da almeno quindici anni. Ecco il motivo dell’appello ai suoi tifosi e la relativa promessa.

“Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera - scrive su Instagram-. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel)”.

“Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito”, sottolinea ancora. Scrive un numero di telefono a cui rivolgersi in caso fosse ritrovato il prezioso orologio e poi la clamorosa promessa, per rendere l’appello più incisivo: “Verrò io di persona a prenderlo”. Il messaggio è subito condiviso anche dalla moglie, Ilary Blasi, nelle sue IG Stories.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/6/2020.