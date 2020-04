Francesco Totti per gli auguri di compleanno a Ilary Blasi pubblica foto inedite della conduttrice

Francesco Totti non dimentica il 28 aprile. E’ il giorno in cui la moglie Ilary Blasi compie 39 anni. Sul social lo sportivo 43enne, indimenticato Capitano della Roma, per gli auguri di compleanno alla conduttrice pubblica nelle sue IG Stories alcune foto inedite insieme alla bionda, quelle che ricordano momenti speciali vissuti finora in famiglia. “Ti amo amore mio - scrive l’ex calciatore giallorosso - Buon compleanno”.

Accompagna gli istanti immortalati in un fermo immagine con una canzone di Tiziano Ferro, quella che meglio descrive a parole cosa sia Ilary Blasi per lui: “Il regalo più grande”. Francesco Totti è ancora pazzo della donna che ha sposato nel 2005 e da cui ha avuto i suoi tre figli, Cristian, 14 anni, Chanel 12, e Isabel, 4, la piccola principessa di casa.

E’ una ricorrenza unica, Totti non vuole che passi inosservata. A casa si festeggia, seppur in quarantena. Sul social Francesco ricorda la sua Ilary, protagonista di un collage di foto, tra cui ce ne sono molte inedite, moglie sempre presente e mamma dolcissima dei suoi bimbi.

Una vera dichiarazione d’amore. Il sentimento che lega i due insieme dura da ben 20 anni.

“Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere e capire tante cose. E' il mio braccio sinistro. E poi mi ha dato tre perle”, ha detto recentemente Francesco Totti sulla moglie.

Lui non lo dimentica mai e così le fa una sorpresa, le regala un album prezioso, condividendolo con i tantissimi fan. Sono auguri romantici da batticuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2020.