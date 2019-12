Francesco Totti sta convincendo Ilary a fare il quarto figlio: 'Ci sto riuscendo...'

Francesco Totti sta convincendo la moglie Ilary ad avere il quarto figlio. Lo svela alla presentazione del nuovo libro del giornalista sportivo Paolo Condò, “La storia del calcio in 50 ritratti”, al centro congressi “La Nuvola” a Roma. Sul palco insieme anche a Walter Veltroni l’ex calciatore si lascia andare e lo confessa.

“Ci sto riuscendo”, dice Francesco Totti in merito al quarto figlio. Ilary Blasi in più interviste ha sottolineato che non avrebbe accontentato il marito con una nuova gravidanza, eppure potrebbe non essere così. L’ex capitano della Roma 43enne ammette il contrario: la starebbe convincendo.

Incalzato dalle domande di Veltroni, Francesco Totti su Ilary Blasi dice: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro”. Poi, in merito al quarto figlio, chiarisce: “Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo però trovare il momento giusto”. Riuscirà finalmente a persuadere la 38enne a fare ‘poker’?

Francesco e Ilary sono già genitori di tre splendidi bambini: Cristian, 14 anni, Chanel, 12, e Isabel, 3.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2019.