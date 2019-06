Francesco Totti posta uno scatto in cui sono immortalate la moglie Ilary Blasi, la figlia secondogenita Chanel, 12 anni, e la figlioletta minore, Isabel, appena 3 anni. Lo sportivo 42enne vuole fare una dolcissima dedica alle sue donne e scrive: “Le più belle del mondo”. L’immagine condivisa cattura in men che non si dica più di 370mila ‘like’.

E’ in vacanza a Ibiza con la sua famiglia. Francesco Totti dall’Isla regala una dedica alle sue donne di casa, delle quali è pazzamente innamorato. L’ex capitano della Roma, che solo una settimana fa ha salutato il club da dirigente per divergenze con l’attuale proprietà della squadra, è diventato romantico sui social. Prima schivo e per nulla amante del web, sembra averci preso gusto a condividere pezzetti di quotidiano. Lo stesso accade a Ilary.

Sono volati tutti insieme a Ibiza. Ilary Blasi, in pausa dalla tv, si gode la vacanza alle Baleari. Con lei ci sono anche Michela Quattrociocche e altre amiche.

A Ibiza si fanno aperitivi in spiaggia e ci si diverte. Quando è il momento di prendere il sole, scatta la foto. Francesco Totti ne prende una della bionda con le due figlie: sono le sue donne e vuole che tutti ne apprezzino la loro bellezza.

La dedica colpisce nel segno. Anche Laura Chiatti non può che convenire con Francesco sulla sua affermazione e sottolineare nel suo commento: “Ammazza se è vero”.