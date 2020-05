Francesco Totti e Ilary Blasi in quarantena si allenano insieme: ecco il loro workout di coppia

Francesco Totti e Ilary Blasi in quarantena si allenano insieme: il workout di coppia è impressionate e acrobatico e lascia a bocca aperta.

I due si mostrano insieme sul social. La Blasi condivide con i fan un video in cui mostra un complicato esercizio per tenersi in splendida forma: l’ex calciatore della Roma è sdraiato in terra , Sostiene la sua esplosiva bionda sopra di lui che, in perfetto equilibrio, fa gli addominali.

Atletici, Totti e Ilary si lanciano in esercizi che rafforzano l’addome. La bella 39enne fa forza con le braccia sulle caviglie del marito e contemporaneamente insieme si danno la spinta per eseguire il lavoro correttamente e rafforzare la ‘tartaruga’.

“Non pensavi che ce la facevo, eh?”, commenta divertito lo sportivo 43enne sempre via web. Ilary Blasi rimane piacevolmente sorpresa dall’allenamento di coppia con il suo Francesco. E' talmente euforica da lanciare anche una challenge a cui i follower rispondono in massa.

“Dai ragazzi provateci anche voi! - scrive la conduttrice Mediaset nelle sue IG Stories - Taggatemi e vi riporterò”. Sono moltissimi quelli che partecipano e si mettono alla prova, cercando di imitare alla perfezione il workout della coppia. E’ tempo di fitness in casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/5/2020.