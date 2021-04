Francesco Totti: 'Ilary Blasi somiglia all’ex Ken Umano? Un po’ sì…’

Tra gli ospiti principali dell’ultima puntata di ‘Felicissima Sera’, il programma di Pio e Amedeo in onda su Canale5, c’è stato anche Francesco Totti. L’ex calciatore durante la chiacchierata con i due conduttori, in un momento un po’ goliardico, ha ammesso di pensare che sua moglie Ilary Blasi somiglia un pochino all’ex Ken Umano, oggi conosciuto come Jessica Alves (dopo un cambio di sesso). Quando Amedeo gli ha domandato se per fare un’altra stagione nella Roma come calciatore, passerebbe una notte con Jessica, mostrando la foto della Alves sul videowall, Francesco ha risposto: “Mi metti in difficoltà. Però un po’ somiglia a Ilary, da lontano. Tanto di notte spengo la luce”.

L’ex capitano della Roma ha poi spiegato che l’amore con la compagna è forte come il primo giorno. “Sono quasi 20 anni. Il rapporto è sempre uguale, sennò non saremmo rimasti insieme”, ha fatto sapere. Ha anche rivelato che il primo incontro con la 39enne fu in un luogo con poca luce, ma nonostante questo gli occhi azzurri della Blasi lo colpirono subito. “La prima volta che la vidi fu in un locale dove era molto buio, si intravedeva solamente. Era un pub. Lei era fidanzata”, ha aggiunto.

Nonostante Ilary sia una delle donne più in vista della televisione italiana, Totti non nutre particolare gelosia e non è infastidito dal fatto che la sua dolce metà richiami l’attenzione di moltissimi uomini. “Prima ero più geloso, adesso no”, ha affermato.

Infine quando sul videowall è arrivata una foto in cui appare insieme ai suoi tre figli, Cristian, 15 anni, Chanel, 13, e Isabel, 5, il campione ha rivelato che prima della nascita delle sue due figlie femmine era convinto di voler avere solo dei maschi. “Dico la verità, inizialmente avrei voluto tre maschi, poi fortunatamente con la nascita delle femmine ho capito che le femmine sono più importanti dei maschi. Ed è più bello”, ha concluso.

24/4/2021