Francesco Totti non si placa dopo la pubblicazione del 'lato B' della figlia: 'Bavosi'

Francesco Totti non si placa dopo la pubblicazione del lato B della figlia Chanel sulla copertina di Gente. In una lunga intervista a La Repubblica in cui si racconta, quando si tocca l’argomento scottante sbotta e definisce i commenti arrivatisul web per la sua secondogenita appena 13enne ritratta in bikini accanto a lui in spiaggia di schiena “bavosi”. Annuncia azioni legali per la vicenda.

Totti è arrabbiato. A caldo l’ex capitano della Roma e la moglie, Ilary Blasi, sui social avevano commentato entrambi pungenti: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”.

La giornalista, finita nel mirino della coppia e in pieno caos mediatico, aveva chiarito all’Ansa: “Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l'intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”.

Le sue spiegazioni non sono bastate. Al quotidiano, lo sportivo 43enne al giornalista Paolo Condò sottolinea: ”Lei crede ai social? Io no. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente…ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/9/2020.