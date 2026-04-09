Francesco Totti e Noemi Bocchi volano al caldo in un hotel extra lusso ai Caraibi: ecco dove sono in vacanza

L’ex Capitano della Roma svela dove alloggia con la 37enne, a cui è legato ufficialmente dal 2022

Il costo dell’albergo è esorbitante: va dai 900 ai 1900 euro a notte, a seconda della camera scelta

Francesco Totti pubblica uno scatto sui social insieme a Noemi Bocchi. I due volano al caldo in un hotel extra lusso ai Caraibi e si divertono un mondo tra tintarella e relax. La coppia alloggia al The Cove Atlantis alle Bahamas, l’ex Capitano della Roma lo svela.

Francesco Totti e Noemi Bocchi volano al caldo in un hotel extra lusso ai Caraibi

Sole, bagni, romanticismo e allegria. Il 49enne e la 37enne sorridono raggianti. La location è da sogno. Affacciato su Paradise Beach, vicino a Nassau, l’albergo, collegato a terra da un ponte di 475 metri, è un resort stile Las Vegas per la sua struttura a grattacielo. La vista da ogni suite è davvero spettacolare.

L'hotel, sofisticato e moderno, offre suite eleganti con vista oceano, una piscina "infinity" esclusiva per adulti (Cove Pool) e l'accesso ai servizi del parco acquatico Aquaventure. E’ l’ideale per chi cerca un mix di relax e intrattenimento di alto livello. Ha spiaggia privata con servizio di maggiordomo, campi da golf e da tennis, ventuno ristoranti e un casinò.

Il The Cove Atlantis è davvero per pochi: il costo per soggiornarvi va dai 900 ai 1900 euro a notte, a seconda della camera scelta. E sicuramente Francesco e Noemi per la loro vacanza avranno voluto il meglio…