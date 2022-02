Francesco Totti ospite a 'C’è posta per te': Ilary Blasi guarda la trasmissione a casa insieme a lui

Francesco Totti è protagonista ancora una volta a C’è Posta per te. Maria De Filippi chiama l’ex Capitano della Roma come ospite per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, una ragazza che si chiama, scherzo del destino, proprio come la presunta nuova fiamma del 45enne (Noemi Bocchi, ndr). I due, tifosi giallorossi accaniti, l’hanno sostenuta e incoraggiata quando a 16 anni è rimasta incinta. Il bambino nato è stato chiamato Cristian, come il primogenito del campione: Totti è il suo regalo per loro. Il momento è commovente e toccante, è probabile che anche Ilary Blasi sia emozionata: la conduttrice 40enne guarda la trasmissione a casa insieme al marito, lo fa sapere nelle sue IG Stories, è un altro modo per smentire nuovamente la crisi?

C’è posta per te è un programma registrato, Francesco Totti è nella sua villa insieme a Ilary sul divano a riguardarsi in tv.

Lo rivela la presentatrice che condivide sul social un breve filmato in cui si vedono le sue gambe stese con i piedi incrociati mentre è comodamente seduta sul divano. Accanto c’è anche un’altra gamba, presumibilmente è quella dell’ex calciatore. Della serie: nonostante tutti i rumor di addio siamo ancora qui.

La coppia non scoppia, non ancora almeno, ma i gossip sul crack sembrano inarrestabili. Sulle pagine di Di Più una persona che dice di essere molto vicina a Totti ma che rimane rigorosamente anonima ha dichiarato: “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa". Per l’insider la crisi sarebbe iniziata la scorsa estate e ora sarebbe ulteriormente peggiorata. Francesco e Ilary vivrebbero da separati in casa. Lui sarebbe sul punto di traslocare. “Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”, ha svelato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2022.